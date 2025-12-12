Arca Çorum FK’nın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’e otobüs hediye edildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hediye edilen otobüsün değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu belirtildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve iş adamlarının katkılarıyla Amed için alınan yeni takım otobüsü, düzenlenen törenle kulübe teslim edildi. Teslim törenine TSO Başkanı Mehmet Kaya, TSO Meclis Başkanı Nevin İl, Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren ve çok sayıda iş adamı katıldı. Törende konuşan TSO Başkanı Mehmet Kaya, Amed Sportif Faaliyetler’in başarısında kentin tüm kesimlerinin desteğinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Kaya, “Bugün burada Amedspor’un uzun süredir ihtiyaç duyduğu takım otobüsünü teslim etmek için bir aradayız. Amedspor halkın takımıdır. Taraftarından iş insanına, kadınlardan gençlere kadar herkesin desteği bu kulübü bugünlere getirmiştir. Hem sportif başarı hem de finansal istikrar açısından sürdürülebilirlik bu dayanışmanın ürünüdür” şeklinde konuştu.