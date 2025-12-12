Arca Çorum FK, Sivasspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesislerdeki fitnes salonunda aktivasyon egzersizleri ile başlayan antrenman Bülent Üstüner Sahası’nda dar alan oyunları ile devam etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenmanın devamında defansif ve ofansif taktik çalışma yaptırdı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman kaleli oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.