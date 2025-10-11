Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil eden Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Çorum Arenaspor yarın 14.Grup 2.hafta maçında kozlarını paylaşacaklar. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu kritik karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

OSMANCIK’IN SULTANLARI RİZE’DE

Öte yandan Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise Rize’de puan arayacak. İlk haftayı yenilgiyle kapatan Osmancık temsilcisi yarın Rize Fındıklı Spor Salonu’nda Fındıklı 1974 ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.