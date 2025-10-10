Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’de, Mehmet Altıparmak’la yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi.

Futbolculuğunda Beşiktaş’ın da formasını giyen 44 yaşındaki Sinan Kaloğlu, teknik direktörlük kariyerinde ise Altay, Gençlerbirliği ve en son geçen sezon Kayserispor’da görev yaptı. Sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzalandığı açıklanan Sinan Kaloğlu’nun, takımın Antalya kampına katıldığı ve ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.