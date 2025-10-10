Ankara Demirspor’da kiralık olarak oynayan Arca Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan, U18 Milli Takımımızın, Romanya ile Kocaeli-Derince’de oynadığı Uluslararası Dörtlü Turnuva ilk maçında, ilk 11’de yer aldı.

Derince İlçe Stadı’nda oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle biterken, maça ilk 11’de başlayan Hasan Ege Akdoğan, 72.dakikada yerini Galatasaraylı Çağrı Hakan Balta’ya bıraktı.

Öte yandan turnuvada, Sapanca Atatürk Stadı’nda oynanan ilk günün diğer maçında Portekiz İspanya’yı 2-1 yendi.

Turnuvada ikinci maçlar yarın oynanacak olup, Derince Stadı’nda Türkiye ile İspanya, Sapanca Atatürk Stadı’nda ise Portekiz’le Romanya karşılaşacak. İki maç da saat 14.00’te başlayacak.