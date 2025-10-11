Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ve beraberindeki heyet, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, spora ve özellikle amatör branşlara sunduğu katkılardan dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür ederek, “Amatör sporlar, ahlaklı bireyler ve sporcular yetiştirmek adına çok önemli bir rol üstleniyor. Sayın Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve desteği takdire şayandır.” dedi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da konuşmasında amatör spora desteklerinden ötürü Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Başkan Aşgın’ın projeleri arasında amatör sporlara özel yer verdiğini ifade eden Arıcı, “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın döneminde şehrimize çok değerli spor yatırımları kazandırılmıştır. Amatör spora yönelik projeler üreten ve her yıl düzenli olarak amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlayan Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “Amatör sporu ve sporcularımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız.” şeklinde konuştu.