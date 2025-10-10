Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ticaret Sanayi Odası (TSO) ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Amatör Sporun “En”leri gecesi önceki gün Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu geceye, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Şener Aydın, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, birim amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende protokol üyeleri günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi genç koro ekibinden müzik dinletisi, acrobas basketbol şov, capoeira, ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

Gösterilerin devamında 2024-2025 sezonunda farklı branşlarda Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda derece elde den sporcular, Türkiye birincileri, Türkiye ikincileri ve Türkiye üçüncüleri, ülke içinde ve ülke dışında başarı elden özel sporcular, okul sporlarında derece elde eden sporcular ve kulüpler bazında derece elde eden takımlar olmak üzere toplam 290 sporcu ve 25 takım ödüllendirildi.

Gecenin sonunda emeği geçenlere plaket verilirken, çekilişle Çorum FK forması da dağıtıldı.

ACROBASS BASKETBOL ŞOV BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen Amatör Sporun “En”leri gecesinde gecenin en büyük ilgi gören gösterisi Acrobas Basketbol şov oldu. 7 kişiden oluşan bir grup trambolin üzerinde gösteri yaptı. Geceye katılan spor severlerin nefeslerini tutarak izlediği acrobas basketbol şovu gecenin en çok ilgi gören gösterisi oldu.

Acrobas gösterinin son bölümünde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur sahneye davet edildi.

Gösterinin finali Aşgın ve Temur ile yapılırken, Başkan Aşgın da trambolin üzerinde atış denemesi izleyenlerden büyük alkış aldı.