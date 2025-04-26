10 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U17 Futbol Ligi’nde normal sezon bugün oynanacak olan 9.hafta maçlarının ardından belli olacak. İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçlarda, H.E.Kültürspor ile Hattuşaspor, saat 16.00’de ise Buharaspor ile Çorum Anadolu FK takımları karşılaşacak. Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak günün diğer iki maçında ise saat 13.00’de Gençlerbirliği ile İskilipgücü, saat 15.00’de Mimar Sinanspor ile Çorumspor karşı karşıya gelecek.

Bu maçların ardından Hattuşaspor, Çorum Anadolu FK veya Gençlerbirliği’nden biri Mimar Sinanspor, İskilipgücü ve Alaca Belediyespor’un ardından Play-Off’a adını yazdıran son takım olacak.