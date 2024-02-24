4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Ligi Play-Off grubunda bugün oynanacak 2 karşılaşma ile 5.hafta maçları tamamlanacak. İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 13.00’de Mimar Sinanspor ile H.E.Kültürspor, saat 15.00’de ise Çorum Anadolu FK ile Hattuşaspor karşı karşıya gelecek.

Yenilgisiz lider Çorum Anadolu FK bu maçı kazanması halinde rakiplerinin maçına bakmaksızın son hafta maçları öncesi şampiyonluğunu ilan edecek. Mimar Sinan kazanır, Çorum Anadolu FK kaybederse şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek.

Editör: RIFAT KARA