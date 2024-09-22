12 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Futbol Ligi’nde 1.hafta heyecanı yaşandı. Cumartesi günü Merkez İtfaiye Sahası’nda oynanan A grubu ilk maçında Mimar Sinanspor, Vefaspor’u 3-0’la geçerken, Hattuşaspor ise İskilipspor’u 5-1 mağlup etti. İtfaiye Sahası’nda oynanan günün son maçında ise İskilipgücü, Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan bir diğer takım oldu. B grubunda oynanan maçlarda ise Çorum Anadolu FK, Buharaspor’u 6-0, Osmancık Belediyespor ise H.E.Kültürspor’u 5-1, Çorumspor ise Mecitözü deplasmanında Mecitözüspor’u 3-0 mağlup etti.

6 karşılaşmada 27 golün atıldığı U16 Ligi’nde A grubunu Hattuşaspor, B grubunu ise Çorum Anadolu FK averajla lider kapatan takımlar oldular.