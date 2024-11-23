U14 Play-Off Ligi’nde hafta içi en yakın rakibi Mimar Sinanspor’u farklı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Vefaspor yarın oynanacak son hafta maçının ardından kupasına kavuşacak.

Yarın Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak U14 Play-Off Ligi son hafta maçlarında saat 11.00’de Mimar Sinanspor ile Gençlerbirliği, saat 13.00’de ise Vefaspor ile Osmancık Kandiberspor takımları karşıya gelecek. Bu maçların ardından düzenlenecek tören ile şampiyon Vefaspor ve diğer dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.