U14 Futbol Milli Takım’ına sporcu havuzu oluşturmak amacıyla yurt genelinde seçme yapılacağı açıklandı.
Seçmeler çerçevesinde ilk olarak illerde seçme yapılacak. İllerde beğenilen sporcular bağlı bulundukları bölgenin karma takımına seçilecek. Çorum’daki ilk seçmeleri 15 Ekim’de yapılacak. Beğenilen oyuncular Samsun bölge karmasına seçilecek. Bölge karmaları arasında yapılacak maçlarda göz dolduran oyuncular ise milli takım havuzuna seçilecek.
Seçmelere 2011 doğumlu futbolcular katılabilecek.
Editör: HABER MERKEZİ