Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Gelişim Ligleri çatısı altında düzenlenen U16, U15 ve U14 Liglerinin grupları ve fikstürleri belli oldu.

U16 Gelişim Ligi, 2024-2025 sezonunda başvuruda bulunan 14 Nesine 3. Lig kulübü, 10 Nesine 2. Lig kulübü, katılımları zorunlu olan 20 Trendyol 1. Lig kulübü, 19 Trendyol Süper Lig kulübü ve A takımı BAL'da mücadele etmesine rağmen elit ligde yer alan Eskişehirspor ve Sultanbeyli Belediye kulüpleri ile birlikte toplam 65 kulübün katılımıyla oynanacak. Takımlar 7 farklı grupta yer alacak” denildi.

Ahlatcı Çorum FK U14, U15 ve U16 Ligi’nde 5 grupta mücadele edeceği belirtildi. U14 ve U15 Ligi’nde Kırmızı-Siyahlılar Amasyaspor, Ankara Keçiörengücü, Boluspor, Etimesgut Belediyespor, Gençlerbirliği, Kastamonuspor, Kırşehir FK, Ankaragücü ve Konyaspor ile mücadele ederken, maçlar 3 devreli lig statüsüne göre oynanacak.

Ahlatcı Çorum FK U16 Ligi’nde ise Ankara Keçiörengücü, Boluspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Ankaragücü takımları ile 4 devreli lig usulüne göre maçlar oynayacak.

6 Ekim’de başlayacak olan lig maçlarında Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşırken, U16’da ise sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.