Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Esenler Erokspor’la Yeni Malatyaspor arasında oynanan 2.haftanın erteleme maçını İstanbul temsilcisi 2-1 kazandı.
İstanbul-Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses’in yönettiği maçta baştan sona üstün oynayan Esenler Erokspor ilk yarıyı 26.dakikada Ertuğrul İdris Furat’ın attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Erokspor, 58’de Mame Mor Faye’nin golüyle farkı ikiye çıkarttı.
Yeni Malatyaspor 89’da Mehmet Güneş’le farkı bire indirip umutlansa da başka gol olmayınca karşılaşma Esenler Erokspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonucun ardından, ikinci galibiyetini alan Esenler Erokspor puanını 6’ya yükseltirken, Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.