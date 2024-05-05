21 takımın 3 grupta mücadelesi ile başlayan daha sonra grubunu ilk 3 sırada tamamlayan 9 takımın Play-Off mücadelesi verdiği Park Ganita U13 Futbol Ligi'nde heyecan önceki gün oynanan final maçı ile sona erdi. Play-Off son 16, çeyrek final ve yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Vefaspor ile Çorum FK final maçında karşı karşıya geldi. Osmancık İlçe Sahası'nda şenlik havasında geçen final maçını Çorum ve Osmancık futbolunun önemli isimleri de izledi. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında Yusuf ile 2-1 öne geçen Vefaspor, 50.dakikada Göktuğ'un golüne engel olamayınca skora yeniden eşitlik geldi. Bu golden 3 dakika sonra Muhammet ile bir gol daha bulan Vefaspor yeniden öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca Vefaspor maçı 3-2 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Çorum FK ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle şampiyon olan Vefaspor'un ve diğer dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edildi.



ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI KANDİBER'İN

İki Osmancık temsilcisinin karşı karşıya geldiği üçüncülük maçını Osmancık Kandiberspor penaltı atışları sonunda 5-3 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Vefaspor ile Çorum FK arasında oynanan final maçı öncesi Osmancık Belediyespor ile Osmancık Kandiberspor üçüncülük maçında karşı karşıya geldiler. Osmancık İlçe Sahası'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Daha sonra seri penaltı atışlarına geçilirken, penaltı atışları sonunda Osmancık Belediyespor'a 5-3 üstünlük kuran Osmancık Kandiberspor U13 Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı. Osmancık Belediyespor ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

