Çorum FK ile Tuzlaspor, daha önce 2014-2015 Sezonunda aynı ligde rakip oldu. 11.haftada İstanbul’da oynanan maçı 5-1 kaybeden Çorum FK, 28.haftada sahasında oynadığı maçta da rakibine 4-0’lık skorla boyun eğdi. İlk maçtaki 5-1’lik skor, Çorum FK tarihinin liglerdeki en ağır yenilgisi olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Bu sezon da Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip olan iki takım arasında, ligin ilk haftasında, İstanbul’da oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 3-0 kazandı. Çorum temsilcisi, İstanbul ekibine karşı ilk galibiyetini aldı.