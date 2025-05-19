Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Paletli Yüzme Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçme müsabakaları 14-18 Mayıs tarihleri arasında Edirne’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorum’u Ata Spor Kulübü’nden Deniz Ece Dugan temsil etti. Daha önce katıldığı şampiyonalarda sayısız madalya ile Çorum’a dönen genç yüzücü Edirne’de de tarih yazmayı başardı.

Çorum Ata Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda Çorum Su Altı Sporları İl Temsilcisi Taner Karabacak önderliğinde yarışan Deniz Ece Dugan, 50 metre çift palet, 100 metre çift palet, 200 metre çift palet kategorilerinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi olurken, 400 metre çift palet ve 50 metre su üstü kategorilerinde ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Başarılı yüzücü bu dereceleri ile 2025 yılı içerisinde gerçekleşecek olan uluslararası faaliyetlerde de milli takım forması ile kulaç atmaya da hak kazandı.

Öte yandan Çorum Atletik Performans Spor Kulübü sporcularından Asya Akoğlu da 50 metre çift palet, 50 metre su üstü ve 10 metre su üstü kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.