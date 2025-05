Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, küme düşmelerinin kesinleştiği Samsunspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını ifade ederken, Sivasspor’un seneye yeniden Süper Lig’e döneceğine inandığını söyledi.

Sivasspor’da göreve geç getirildiğini kaydeden Çalımbay, “Sivas'a bizim çok geç gitmemiz ve orada tabii ki transfer yapamadık. Ben tabii ki kendim isteyerek gittim çünkü benim kendi memleketim. Ne zaman çağırsalar yine giderdim ben. Hiçbir sorun yok. Ama maalesef şeye yetişemedik, geç kaldık. Biraz daha erken oraya gidebilseydik, biraz da o takıma dokunabilseydik, antrenman yapsaydık, daha iyi olurdu ama olmadı. Kısmet olmadı ama elimizden gelen bütün gayreti gösterdik” dedi.

İstifa edip etmeyeceği ile ilgili soruya da cevap veren Çalımbay, “Benim kariyerim bozulmuş, etmiş benim için önemli değil. Sivas'tan çağırdıkları zaman her zaman giderim. Elimden gelen her şeyi yaparım. Burada da aynısını yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat. Tabii ki ama üzülüyoruz. Ama seneye kesinlikle Sivasspor tekrar lige çıkar.

Biz her zaman Sivas'ın yanındayız. Sivas'ın her zaman iyi olması için ne gerekiyorsa, bizden ne istiyor olursa yaparız” şeklinde konuştu.