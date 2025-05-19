Galatasaray’ın 25’inci şampiyonluğu Çorum’da da coşkuyla kutlandı. Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kadeş Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.

FENERBAHÇE'NİN TABUTUNU TAŞIDILAR!

Öte yandan Galatasaraylı iki taraftar Oktay Yıldırım ve Halit Cengiz şampiyonluk kutlamalarına üzerinde Ali Koç’un fotoğrafı olan Fenerbahçe bayraklı tabut getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları da kutlamalara katılarak Galatasaraylıların şampiyonluğunu paylaştı.