Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde 35.hafta maçları oynanırken, 1.Lig’e düşen takımlardan biri daha belli oldu. Adana Demirspor ve Hatayspor’un ardından Sivasspor da gelecek sezonda Çorum FK ile birlikte Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele edecek.

Haftaya düşme potasında giren Sivasspor, Samsunspor’a konuk oldu. Karadeniz ekibi 9.dakikada Dimata’nın golüyle öne geçerken, kalan sürede başka gol olmadı. 1-0 yenilen Sivasspor 35 puanda kaldı ve kalan 2 haftada 1 maçı olduğu için Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne düşmesi kesinleşti.

13 yıl önce de Sivasspor’un deplasmanda Samsunspor’u 2-1 yenmesi üzerine Samsunspor küme düşmüştü.

Sivasspor, en son 2015-2016 sezonunda düştüğü 1.Lig’de 2017-2018 sezonunda şampiyon olarak yeniden Süper Lig’e yükselmişti.

Süper Lig’den düşecek son takım Bodrum FK veya Alanyaspor olacak.