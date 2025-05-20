Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayat’ta düzenlenen badminton turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayat’ta Badminton Turnuvası düzenlendi. 20 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Bayat İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen maçlar sonunda kızlarda Emine Hatun Durakkaya birinci, Gözde Çil ikinci, Hilal Akbulut üçüncü olurken, erkeklerde ise Şakircan Köroğlu birinci, Emre Ege ikinci, Mustafa Bal üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren sporcuların ödülleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende verilecek.