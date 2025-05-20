Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen özel turnuva 4 ayrı kategoride 137 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda 8 yaş altı genel kategorisinde Asil Cindil birinci, Hasan Emre Kaya ikinci, Yiğit Emir Kurt üçüncü, Enes Bozkurt dördüncülüğü elde etti. 10 yaş altı genel kategorisinde ise Barkın Ata Çatak birinci, İsmail Göriş ikinci, Yusuf Eymen Durmaz üçüncü, M.Semih Bozkurt dördüncü olarak tamamladı. 14 yaş altı genel kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Kaan Çetinkaya çıkarken, Taha Taş ikinci, Reşat Ali Aydın üçüncü, Çınar Güngören dördüncü olurken, açık kategorisinde ise Musa Türkmen birinci, Ferhat Ekin ikinci, M.Berat Kurt üçüncü, Enes Yılmaz dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Uzay İnşaat yetkilileri tarafından takdim edildi.