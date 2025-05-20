Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. 14 takımdan 140 sporcunun katıldığı il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı.

Grup ve eleme maçlarının tamamlanmasının ardından Milli Eğitimspor ile Alaca Belediyespor takımları finalde kozlarını paylaştı. Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın da izlediği final maçını Milli Eğitimspor 25-13 ve 25-21’lik setlerle 2-0 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Alaca Belediyespor’un midileri ise ilk kez katıldıkları il birinciliğinde ikinci olarak gelecek için umut verdiler.

Final maçı öncesi Çorum Voleybol ile 23 Nisan Ortaokulu Spor Kulübü üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. 23 Nisan karşılaşmayı 25-15 ve 29-27’lik setlerle 2-0 kazanarak il üçüncüsü olurken, Çorum Voleybol ise il dördüncüsü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.