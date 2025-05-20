Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Iğdır FK, yeni sezonda yola teknik direktör Çağdaş Çavuş’la devam edecek.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulüp Başkanımız Sayın Cantürk Alagöz ve Yönetim Kurulumuz, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı almıştır.

Başarılı teknik adamımızla birlikte hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Hedefimiz, taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda daha güçlü ve kararlı bir Alagöz Holding Iğdır FK” ifadeleri kullanıldı.

Iğdır FK, biten sezonda 42 yaşındaki teknik direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alarak 32 puan toplarken, 35 gol atıp 8 gol yedi.