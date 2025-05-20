Merzifon’da ve Sivas’ta düzenlenen 1 ve 2.kademe grup müsabakalarında şampiyon olarak Çorum futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Mimar Sinanspor U18 takımı Türkiye finalleri için bugün İzmir’e hareket ediyor.

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası final müsabakaları 23-24 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de oynanacak. Final grubunda Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, Bursa Arabayatağı Spor Kulübü, İstanbul Kartalspor ve Mersin İdman Yurdu takımları mücadele edecek. Yeşil-Siyahlı Kulüp bugün gece saat 22.00’de 35 kişilik kafile ile İzmir’e hareket edecek. 22 Mayıs’ta çekilecek kuranın ardından Mimar Sinanspor’un rakibi belli olacak. İlk maçlar 23 Mayıs’ta oynanacak. Maçlar, İzmir Konak’ta bulunan Atatürk Stadyumu yanındaki sentetik sahalarda oynanacak.

Çorum temsilcisi ilk maçını yendiği takdirde diğer maçın galibi ile 24 Mayıs’ta final maçında karşı karşıya gelecek.