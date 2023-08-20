Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan Turkuaz Cup Tenis Turnuvası 14-19 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Turkuaz Evler ve Serkan Sabur sponsorluğunda gerçekleşen turnuva Turkuaz Park Tenis Kortu’nda yapıldı. 28 sporcunun katıldığı turnuva sonunda kadınlarda Nükhet İsbir birinci, Tuğba Ünal ikinci, Funda Çetintürk ve Hacer Geldi üçüncü olurken, erkeklerde ise Seyfettin Gümüş birinci, Berke Aktaş ikinci, Hamdi Kartal ve Ömer Maz ise üçüncü olarak tamamladı.

Birincilere 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere ise 2 bin 500 TL para ödülü ve Turkuaz Evler projesinde kullanılmak üzere indirim çekleri takdim edildi.

Turnuva sonunda a Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan, sponsor Serkan Sabur’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.