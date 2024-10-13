Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis Üyesi, gazeteci meslektaşımız İlhami Türksal ile Derin Medya Sahibi Hüsrev Türksal’ın babaları Rafet Türksal (66) hayatını kaybetti.

Merhum Fatma ve Tevfik Türksal’ın oğulları, Haydar, Fikret, Dudu ve Münire Türksal’ın kardeşi, Mihriban Türksal’ın eşi, Fatma, İlhami ve Hüsrev Türksal’ın babası olan Rafet Türksal, aniden fenalaşması sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (14 Ekim 2024 Pazartesi günü) öğle namazı sonrası Çorum merkeze bağlı Kutluca köyünde ailesi ve sevenlerince toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi