Köy Hizmetlerinden emekli Mehmet Ali Kılıç ile Leyla Kılıç’ın oğlu, Fatoş Karayalçın ve Yasemin Özçiftçi’nin kardeşleri Fatih Kılıç genç yaşta vefat ederken, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Cemevinde Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen helallik alma ve Hakka yürüme erkanının ardından Eskiköy - Kışlacık Mahallesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ