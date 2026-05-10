Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Çorum’da düzenlenen İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partilerinin 24–28 Ekim 2024 tarihinde Genel Başkan Yavuz Çağıroğlu’nun liderliğinde kurulduğunu hatırlatan Çetin, kuruluş gerekçelerinin mevcut sistemde yaşanan sorunlar olduğunu ifade etti. Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve uluslararası ilişkiler açısından zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Çetin, güçlü bir devlet yapısı ve toplumsal birlik vurgusu yaptı.

Konuşmasında gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Çetin, mevcut ekonomik sistemde toplumun küçük bir kesiminin gelirin büyük bölümünü aldığını, dar gelirli kesimin ise ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi. Kişi başı gelir rakamlarının vatandaşın yaşamına yansımadığını ifade eden Çetin, ekonomik modelin yeniden ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı döneminden örnekler veren Çetin, yatırım planlamalarında siyasi müdahalelerin kaynak kullanımında adaletsizliklere yol açtığını savunarak, planlı kalkınma vurgusu yaptı. Çetin, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki planlama anlayışının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitim sistemine de değinen Çetin, ara eleman yetiştirme konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin geleceğe umutla bakamadığını ifade eden Çetin, toplumsal sorunların çözümü için kapsamlı reform çağrısında bulundu.

Siyasetin kimlik ve değerler üzerinden değil, 86 milyon vatandaşın refahı için yapılması gerektiğini vurgulayan Çetin, “Hukukun üstünlüğü ve adil gelir dağılımı sağlanmadan ekonomik sorunlar çözülemez” dedi.

Çorum’un ihracat gücüne rağmen gelir adaletsizliğinin sürdüğünü belirten Çetin, esnaf ve emeklilerin ekonomik zorluk yaşadığını ifade ederek, bu sorunun çözümünün öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin sorunlarını birlikte yaşayan bir toplum olduklarını belirten Çetin, “Fakire açlığı anlatmak değil, çözüm üretmek gerekir” ifadelerini kullandı.

