Genel Başkanlığını Yavuz Ağıralioğlu’nun yaptığı Anahtar Parti’de Çorum İl Teşkilatı’nın 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut İl Başkanı Nurullah Müstet, İl Başkanı olarak seçildi.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Divan Başkan Yardımcılığını Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, kâtip üyelikleri ise Genel Başkan Danışmanı İsmail Sofuoğlu, Ar-Ge Birim Başkanı Celil Yağmur ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Algı’nın üstlendiği genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Genel Kurul’da İl Başkanı Nurullah Müstet, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Çetin, Ekrem Şentürk ve Genel Başkan Danışmanı İsmail Sofuoğlu gündeme ilişkin birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimde İl Başkanlığı’na Nurullah Müstet seçilirken Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: “Mehmet Ali Sakman, Ferhat Temur, Murat Koçak, Cumhur Yüksel, Burak Yıldırım, Bilal Işık, Murat Aktaş, Murathan Aşkın, Murat Demir, Garip Cennet, Fuat Erdemli, İsmail Şahin, Canan Cerit, Oya Çolak, Nurcan Ceylan, Rumeysa Güzelli, Kadir Berkay Damar, İsa Dağlamaz, Niyazi Ünel, Talip Demirok, Ali Müstet, Şükrü Boztilki, Faruk Koltaş, Sema Platin, Nurettin Güleçyüz, Mustafa Dinç, Tülay Örs, Mutlu Akyüz.”

Genel Kurul’da Nurullah Müstet, Mehmet Algır, Mehmet Ali Sakman, Tülay Oktay, Ferhat Temur, Murat Demir, Kadir Berkay Damar ve İsmail Şahin Genel Merkez Üst Kurul Delegeliğine seçildi.

