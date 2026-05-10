Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin toplumsal yapıdaki yerinin ve öneminin altını çizdi. Afacan, anneliğin yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren güçlü bir değer olduğunu ifade etti.

Afacan mesajında, “Hayatın en saf ve en güçlü bağı, bir annenin kalbinde başlar” sözleriyle anneliğin taşıdığı derin anlamı vurguladı. Annelerin sevgi, merhamet, sabır ve fedakârlığın en güçlü temsilcileri olduğunu belirten Afacan, her annenin emeğinin sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesinde büyük rol oynadığını kaydetti.

Anneliğin sadece büyütmekten ibaret olmadığını ifade eden Afacan, annelerin aynı zamanda koruyan, öğreten ve her koşulda yol gösteren bir rehber olduğunu dile getirdi.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde annelerin rolünün tartışılmaz olduğunu vurgulayan Afacan, sağlıklı bireylerin yetişmesinin annelerin bilgiyle desteklenmesi ve güçlendirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Bu kapsamda annelerin yaşam kalitesinin artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Afacan, mesajının sonunda başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü saygı ve minnetle kutladığını belirterek, hayatını kaybetmiş anneleri rahmetle andı. Tüm annelere sevgi, sabır ve emekleri için teşekkür eden Afacan, annelerin değerinin bir güne sığmayacak kadar büyük olduğunu ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ