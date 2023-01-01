Çorum Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği “Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları Çorum” konferansı Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun katıldı.

Konferansı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da izledi.

Araştırmacı-yazar Abdurrahman Uzun konferansında son yıllarda ülkede yaşanan gelişmelere değinerek yeni yüzyılda Türkiye’nin daha iyi durumda olacağını kaydetti. Türkiye’nin iyiye doğru gittiğini belirten Uzun halen ülkemizin büyük bir mücadelenin içinde olduğunu, ekonomideki darlığın bulunduğunu, geçmişte enflasyonun yüzde 150’lerden indiği gibi ekonomik durumun da yarın güzel olacağını, önümüzdeki dönemin ekonominin üzerinden dizayn etmeye çalışmamamız gerektiğini vurguladı. Halk ile batılın savaşının devam ettiğini herkesin bu davaya sahip çıkması gerektiğini belirten Abdurrahman Uzun, sosyal medyada yapılan algı operasyonlarına da dikkat çekti.

Konferansın ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Başkanları Yusuf Ahlatcı ile Agah Karapıçak katkılarından dolayı Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun’a plaket takdim etti.



(Volkan SINAYUÇ)

