Ahlatcı Holding’in Ahlatcı Metal Rafineri bünyesinde oluşturduğu, lise müfredatı yanında uygulamalı kuyumculuk eğitimi veren Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, sanayi sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılama adına Türkiye’ye örnek teşkil ediyor.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Ahlatcı Metal Rafineri’yi ziyaretinde, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ile birlikte Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’nin öğretmen ve öğrencileri ile bir araya geldi, altın işleme fabrikasında verilen pratik eğitimi yerinde inceledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çağlar’ın, Türkiye'nin ilk "sektör içi" okul programı olan "kuyumculuk" alanında eğitim veren okulda, eğitim - öğretim faaliyetlerini ve gerçek üretim ortamındaki uygulamalı eğitimi yerinde incelediği ve gerekli bilgileri aldığı vurgulandı.