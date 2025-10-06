Umut Radyo’da canlı yayınlanan “Çorum Güncesi” programında Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeleri yorumlayan Yolyapar, tüccar olarak mal satabilmek için müşterisine iltifat eder bir havada görünen Trump’ın, hep yaptığı gibi, ulusal gururumuzu incitecek tarzda sözler ve davranışlar sergilemekten de geri durmadığını anlatarak şöyle konuştu:

“Washington’da imzalanan anlaşmalar, ülkemizi büyük borç yükü altına soktuğu gibi, kuzey komşumuzla iyi giden ilişkilerimizin bozulması riskini de taşıyor. Son yıllarda Çin-Rusya ekseninde yeni dış politika açılımları arayışına girmişken, bir anda yeniden ABD’ye sıkı bağlılığı seçmiş görünüyoruz. Bu, kısa vadede karşımıza çıkabilecek tehlikeler açısından, iktidarı ve elbette ülkemizi rahatlatacak bir gelişme.”

“Başkan Trump ile Amerikan derin devletinin Türkiye’ye bakışında farklılıklar olduğu buradan bile sezinleniyor. Trump’ın faydacı bir yaklaşımla da olsa Türkiye ile iyi ilişkilerin geliştirilmesinden yana açık tavır takınması, Ortadoğu denkleminde ülkemizin karşı karşıya kaldığı ciddi tehditleri en azından bir süre öteleyecek gibi görünüyor. Bana göre, Washington görüşmelerinin bizim açımızdan en büyük faydası bu.”