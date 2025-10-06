Çorum’un saygın diş hekimlerinden, Dent Terlemez’in Kurucusu Fatih Terlemez, Bahabey Şubesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, en modern teknolojileri, hijyen standartlarını ve alanında uzman ekibi bir araya getirmenin çabası içinde olduklarını söyledi.

Dent Terlemez Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin Bahabey Şubesi törenle hizmete açıldı.

Bahabey Dent Terlemez, Kurucu diş hekimi Fatih Terlemez, Pedodonti Uzmanı Murat Meredalyyev, diş hekimleri Derya Dıvrak, Emre Alagözyaylası, Ezel Ayna ile İlker Koçak’ın ortaklığında hizmet verecek.

Bahabey Dent Terlemez Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin açılışına Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Belediye Meclisi üyeleri ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Dent Terlemez’in Kurucusu Fatih Terlemez, uzun süredir hayalini kurdukları polikliniği açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Amaçlarının yalnızca diş tedavisi olmadığını anlatan Terlemez, “Aynı zamanda sağlıklı gülüşler için, güven veren bir ortam ve samimiyetle buluşacağınız bir sağlık merkezi oluşturmayı amaçladık. En modern teknolojileri, hijyen standartlarını ve alanında uzman ekibi bir araya getirerek en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Poliklinikte, İmplant, Zirkonyum Kaplama, Tel Tedavisi(Ortodonti), Çocuk Diş Hekimliği(Pedodonti), Gülüş Tasarımı, Lamina Porselen, Protez, Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları), Diş Beyazlatma, Kanal Tedavisi (Endodonti), Dijital Görüntüleme, Gömülü Diş Çekimi hizmetleri veriliyor.