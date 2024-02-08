İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı yapılan "güvenli eğitim" uygulamasıyla farklı suçlardan aranan 945 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı olarak eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başladığı 5 Şubat'ta okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ile halka açık iş yerlerinde 10 bin 815 karma ekip ile 31 bin 608 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla "güvenli eğitim" uygulaması gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, 19 bin 913 okul servis aracı denetlendi, kural ihlallerinde bulunan 1349 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 290 okul servis aracı trafikten men edildi.

Uygulamalarda, 23 bin 995 okul çevresi ile okul çevresinde bulunan 24 bin 541 halka açık yer, park ve bahçe, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.

Kontroller sonucu 2 terör örgütü üyeliği, 5 yağma, 38 uyuşturucu, 7 cinsel suçlar, 42 yaralama, 45 hırsızlık, 43 dolandırıcılık, 16 tehdit, 16 hakaret, 635 yoklama kaçağı-bakaya ve 96 diğer suçlardan olmak üzere aranan 945 kişi yakalandı, 15 kayıp çocuk bulundu.

Ayrıca 2 tabanca, 2 kesici alet, 6 kurusıkı tabanca ve 13 bin 620 dolu makaron ele geçirildi.