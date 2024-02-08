Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Çorum’un yeni nüfusu 528 bin 351 olarak ilan edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre Türkiye'de yaşayan tüm Çorumluların nüfusu 1 milyon 323 bin 988 olarak açıklandı.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sonuç değişmedi Çorumluların Çorum’dan sonra en çok Ankara’da yaşadığı görüldü.
Son verilere göre Ankara’da 431 bin 630 Çorumlunun yaşadığı öğrenildi.
Diğer bazı büyükşehirlerde ise kaç Çorumlu yaşıyor, işte sonuçlar;
İstanbul
176 bin 250
İzmir
43 bin 50
Antalya
27 bin 699
Bursa
19 bin 415
Kocaeli
14 bin 923
Samsun
8 bin 973