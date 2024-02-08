Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Çorum’un yeni nüfusu 528 bin 351 olarak ilan edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre Türkiye'de yaşayan tüm Çorumluların nüfusu 1 milyon 323 bin 988 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sonuç değişmedi Çorumluların Çorum’dan sonra en çok Ankara’da yaşadığı görüldü.

Son verilere göre Ankara’da 431 bin 630 Çorumlunun yaşadığı öğrenildi.

Diğer bazı büyükşehirlerde ise kaç Çorumlu yaşıyor, işte sonuçlar;

İstanbul

176 bin 250

İzmir

43 bin 50

Antalya

27 bin 699

Bursa

19 bin 415

Kocaeli

14 bin 923

Samsun

8 bin 973