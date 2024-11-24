2024-2025 eğitim-öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında okullarda yürütülen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar da değerlendirme toplantısında ele alındı.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar toplantıda yaptığı konuşmada; “Büyük ideallerle hayata geçirilen tüm bu çalışmaların sahadaki uygulayıcıları sizlersiniz. Çocuklarımızın gönlüne girmeli, millî ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, kültürlü, donanımlı bir nesil yetiştirmeliyiz. Modelin temel amaçlarının vatan sevgisini, milli birliği ve beraberliği, ahlaki değerleri ve etik ilkeleri geliştirmektir” dedi.

Çağlar ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitim öğretime hayırlı olması temennisinde de bulunarak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi