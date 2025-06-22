İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Kars’ta geçtiğimiz haftalar düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finalleri’nde büyük bir başarıya imza atan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi Sarp Burak Kolcu’yu makamında ağırladı.

Türkiye genelinden yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada Türkiye üçüncüsü olarak ilimizi gururlandıran başarılı öğrenci Sarp Burak Kolcu, danışman öğretmeni Abbas Kolcu ve Okul Müdürü Tarık Nakcı ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Çağlar ile biraraya geldi.

Kolcu’yu gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Çağlar çeşitli hediyeler verdi. Cemil Çağlar, başarının arkasında olan emeği de takdirle karşılayarak öğretmeni ve okul müdürünü de kutladı.

Editör: NURDAN AKBAŞ