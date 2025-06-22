Çorum'da örgün ve yaygın eğitimde 92 binden fazla öğrenci ve 7 bini aşkın öğretmenle tamamlanan 2024–2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir açıklama yapan İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslenen Çağlar, yaz tatilinin önemine ve eğitimin sürekliliğine dikkat çekti. Mesajında öğrencilere seslenen Çağlar, hayal kurmanın ve öğrenmenin asla bırakılmaması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: “Karneleriniz tüm potansiyelinizin değil, yalnızca çalışmalarınızın bir yansımasıdır. Eksiklerinizi görmek ve kendinizi geliştirmeye devam etmek en değerlisidir. Tatili sadece dinlenme değil, yeni bilgiler öğrenme, kendinizi keşfetme ve geliştirme fırsatı olarak değerlendirin.”

Öğrencilere kitap okuma alışkanlıklarını sürdürme çağrısı yapan Cemil Çağlar, “Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. Tatilde bol bol okuyun, araştırın ve öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirin” dedi.

Öğretmenlere de hitaben bir bölüm ayıran Cemil Çağlar, yıl boyunca gösterilen fedakârlık ve çabayı takdir ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Eğitimde ortaya koyduğunuz özveri, her türlü takdirin üzerindedir. Sizler sayesinde öğrencilerimiz bilgiyle donanıyor, değerlerimizi geleceğe taşıyacak şekilde yetişiyor. Yeni eğitim vizyonumuzu birlikte inşa ediyoruz.”

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, öğretmenlerin yenilikçi yaklaşımlar, bilimsel ve kültürel birikimi çocuklara aktarmadaki rolünü vurgulayarak, eğitimin teknolojik araçlarla daha ileri taşınacağını ifade etti.

Velilere yönelik mesajında ise ailelerin desteğinin eğitimin temel taşlarından biri olduğunu belirten Çağlar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması hepimizin ortak hedefi. Tatil dönemi çocukların serbest öğrenme alanı bulabilecekleri bir fırsattır. Onlarla geçireceğiniz kaliteli zaman, sanatsal ve fiziksel gelişimlerine büyük katkı sunar. Bu süreçte her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum.”

Cemil Çağlar, mesajını İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür ederek tamamladı: “Eğitim sistemimizin tüm kademelerinde görev yapan, bu yıl boyunca emek ve özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacak bir nesli birlikte yetiştiriyoruz.”

Editör: Haber Merkezi