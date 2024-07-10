25 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Çorum Gençlikspor'dan Mehmet Aytu Köymen Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Çorum'a döner dönmez ayağının tozu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret eden Köymen, Çağlar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Genç sporcunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Cemil Çağlar ise "Türkiye üçüncüsü olan sporcumuzla gurur duyduk. Kendisine kariyerinde başarılar diliyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" diyerek genç sporcuyu tişört ile ödüllendirdi.

Editör: RIFAT KARA