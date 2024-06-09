Çorum Valiliği'nin sosyal medya hesabından tanıtımını yaptığı cevizli kartol yemeği, Oğuzlar ilçesinin zengin ceviz üretiminin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde ceviz kullanılarak yapılan kartol yemeği, mutfakların yeni gözdesi olmaya başladı. Cevizi ile meşhur Oğuzlar ilçesine özgü cevizli kartol yemeği, patates, ceviz içi, tereyağ, kapya biber, domates, sarımsak, karabiber, pul biber ve maydanoz kullanılarak yapılıyor. Dilerseniz pişirildikten sonra üzerine kaşar peyniri serpiştirilir. Yanında erişte pilavı ile servis edilir.

Çorum Valiliği, sosyal medya hesabında cevizli kartol yemeğinin tanıtımı yapıldı.

Editör: Haber Merkezi