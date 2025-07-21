Gülbahar – Hüseyin Bulgur çiftinin kızları Buse ile Kumru – Kemal Dutar çiftinin oğlu Anıl, coşkulu bir düğün töreni ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğünleri Armina Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Düğün öncesi yine Armina Otel’de kına töreni, damat evinde bayrak kaldırma töreni düzenlendi.

Genç çift, görkemli ve coşkulu bir düğünle nikah memurunun huzurunda ömür boyu bir mutluluk için “Evet” dedi. Yüzlerce davetlinin alkışları eşliğinde salona giren genç çift, ilk dansın ardından halay ve çiftetelliye eşlik etti. Yemekli olarak düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Çorum Mislerovacığı Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan ve yönetimi de genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

ÇORUM HABER Bulgur ve Dutar ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler

Muhabir: Haber Merkezi