Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Çorum'da tasarruf gerekçesiyle kapatılması planlanan mal müdürlükleri içinde Oğuzlar Şubesinin de yer almasına sert tepki gösterdi.

Karadeniz, “Bu karar sadece Oğuzlar’ı değil, tüm ilçemizi ve vatandaşlarımızı mağdur edecek ciddi bir hizmet kaybıdır” dedi.

İlçe merkezine olan mal müdürlüğü binasının kapatılmasıyla birlikte işlemlerin ilçe dışına taşınacağına dikkat çeken Karadeniz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel halkın vergi, tapu ve diğer mal işlemleri için artık uzun yolculuklar yapması gerekecek. Bu, hem zaman kaybı hem de ekonomik yük anlamına geliyor.”

“Tasarruf gerekçesiyle alınan bu kararı hiçbir şekilde makul bulmuyoruz. Tasarruf yapılacaksa önce Ankara'daki lüks araçlar, saray masrafları ve koruma ordusu gibi kalemlerden başlanmalı.”

Karadeniz ayrıca, vergi dairesine bağlı olarak Kargı, Dodurga, Oğuzlar, Laçin ve Uğurludağ şubelerinin kapatılmasının planlandığını belirtti. Bu şubelerin Osmancık ve İskilip'e bağlanacağı bilgisini de paylaştı .

CHP olarak bu karardan geri dönülmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını ve halkın mağduriyetinin giderilmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Karadeniz, kararın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi