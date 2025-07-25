Başkan Mustafa Cebeci mesajında, özgür basının demokrasilerde önemli bir işlevi olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin çok zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Cebeci, mesajında şunları söyledi: “Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Siyasetçisi hapiste, gazetecisi tutuklu, televizyonu karartılmış, mevcuda muhalefet edeni ötekileştiren bir zihniyetin, anlayışın Türkiye'ye yakışmadığını düşünüyorum. Bu zorlu günlerden çıkmamızda özgür basının katkısı yadsınamaz. Bu vesile ile tüm basın camiasının Basın Bayramını kutluyorum”

Muhabir: Haber Merkezi