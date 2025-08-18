Oğuzlar Ayşe Hatun Camisinin önünde kurulan tente, cenaze törenlerine katılan vatandaşların daha rahat bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesine imkân sağlayacak. İlçe halkı, bu anlamlı katkıdan dolayı hayırsever bağışçıya teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlar, “Bu güzel hizmetin gerçekleşmesine vesile olan hayırseverimize Allah’tan razı olsun. İnşallah bu tür hayırların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Yeni tente, hem yazın güneşten hem de kışın yağıştan koruyarak cemaatin rahatını sağlayacak” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi