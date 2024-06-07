Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'ne ait teknede nikah organizasyonu yapıldı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Sedanur ve Ahmet Kerimoğlu çiftinin nikahını, açıldıkları baraj gölünde teknede kıydı.

Teknenin dümenine geçen gelin Sedanur Kerimoğlu'na kaptan şapkası takan Cebeci, çifte mutluluk dileğinde bulunarak, "Bugünden itibaren dümenin başına hanım kızımız geçmiştir, kumanda kendisinde artık." diyerek evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Editör: AA AJANS