Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Türkiye Nereye Gidiyor? Ekonomi, Emekçiler ve Geleceğimiz” başlıklı panelde, Türkiye’nin mevcut ekonomik, siyasal ve toplumsal süreci kapsamlı şekilde ele alındı.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın gözlendiği panelde, emekçilerin yaşadığı sorunlardan demokrasi tartışmalarına kadar pek çok başlık masaya yatırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü Eğitim Sen Çorum Şubesi Örgütlenme Sekreteri Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu üstlendi.



Program, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, platformun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özdel, KESK’e bağlı sendikalar, emekten, demokrasiden, barıştan ve laiklikten yana siyasi partiler ile demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla oluşturulan platformun kentte hak mücadelesi verilen her alanda yer aldığını ifade etti. Platform olarak işçilerin, köylülerin ve eşit yurttaşlık talep eden kesimlerin yanında olduklarını vurguladı.

YOĞUN KATILIM

Konuşmaların ardından panelistlere plaket takdim edildi. Etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelin ardından tutuklu gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın kitapları konuklar tarafından imzalandı.