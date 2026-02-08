ÇEKVA Genel Sekreteri, İstanbul’da sanayici-iş insanı Sabit Velidedeoğlu’nun Antalya’da yaşayan kardeşi Şeref Velidedeoğlu (77), dün akşam saat 22.00 sıralarında, yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Antalya’daki özel hastanede hayata veda etti.

Sabit Velidedeoğlu ile hepsi de rahmetli olan Bekir, Ahmet, Hayri, Güzide ve Elvan Velidedeoğlu’nun kardeşleri, Selma Velidedeoğlu’nun eşi, Mehmet, Samet ve Tuğba Velidedeoğlu’nun babaları, MKE’den emekli Şeref Velidedeoğlu’nun cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.