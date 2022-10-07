Her türlü engellemeye rağmen 20 yıldır ülkeyi yönettiklerini ve bu süreçte ülkenin 3 kat büyüdüğünü dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, muhalefetin ise sadece laf üreterek, sorunlara çözüm getiremediğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından seçim çalışmaları kapsamında başlatılan “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı kapsamında ilimize gelen AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve beraberindeki milletvekili heyeti programları öncesi Anitta Otel’de bir basın toplantısı düzenledi.

Programa Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile birlikte Trabzon Milletvekili Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, MKYK Üyesi Ayşe Nur Nacar, MKYK Üyesi Muhammet Fatih Gök, MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt, MKYK Üyesi Ahmet Fetman Baykoç, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.

AHLATCI: “% 70 OY ALACAĞIZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Genel Başkan Yardımcısı Demiröz ve beraberindeki milletvekilleri ile MKYK Üyeleri’ni Çorum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Çorum İl Teşkilatı’nın organize ettiği önemli bir buluşmaya evsahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Yusuf Ahlatcı, program kapsamında basın toplantısının ardından milletvekillerinin tüm ilçelere giderek vatandaşlarla ve teşkilatlarla buluşacağını vurguladı.

Çorumlularla birlikte gönül gönüle güzel bir çalışma yapacaklarına inandığını da ifade eden Ahlatcı: “İnşallah Çorum’umuz Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi geçen seçimde yüzde 64 gibi bir oyla destek vermiştik. Bu seçimde ise çıtamızı çok daha yükseltiyoruz. Anadolu’nun bağrından dünyanın merkezinden yiğitler diyarı Çorum’dan AK Parti’ye yüzde 70’in üzerinde destekle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra söz alan Vedat Demiröz ise bir çok konuya değindi. Türkiye’nin hızla 2023’e girdiğini ifade ederek, AK Parti’nin her beraber sahada olduğunu kaydeden Demiröz, son iki yılda pandemi ve savaş gibi nedenlerle dünyanın ekonomik sıkıntılarından ülkemizin de etkilendiğini, ama bu sıkıntıları giderecek olanın yine AK Parti olduğunu, kolları sıvadıklarını, yılbaşından beri her gün özellikle altgelir grubuna ait eksikleri gidermeye çalıştıklarını, altgelir grubunun gelirlerini yükselteceklerini kaydetti.

“EKONOMİK SIKINTI HIZLA ÇÖZÜLÜYOR”

Türkiye’nin birinci çeyrekte 7,3, ikinci çeyrekte ise 7,6 büyüyen dünyanın ikinci ülkesi olduğunu ve satın alma paratiresine göre dünyada 10’ncu sırada olduğumuzu vurgulayan Vedat Demiröz; “Ekonomik sorunlar var ama süratle çözümleniyor. TBMM açıldı. Yaz aylarında sahada aldığımız notlarla ilgili eksikliklerle ilgili kanunlar hazırlandı ve hızla Meclis’e gelerek yasalar süratle çıkarılacak. Türkiye ekonomisi büyüyor. Asgari ücret tekrar ikinci dönemdeki enflasyon farklarını ilave ederek rakam belirtmeyeceğim ama herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacak. Biz bunu yaparken her zaman alt gelir gruplarını düşünerek yaptık. Türkiye’yi makro olarak büyüttük. Bundan sonra mikro düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bürokrasideki bazı sıkıntılar önümüzdeki yıla kadar tamamlanacak. 2023’te 4 trilyon 600 milyar liranın üzerinde bir bütçe hazırlıyoruz. Bu ülke tarihinin en büyük bütçesi. Bu bütçeyle Türkiye 2023’te yapılacak seçimleri ve yatırımları kapsayacak olan bu bütçe özellikle alt gelir gruplarını rahatlatacak” diye konuştu.

“TÜRKİYE ARTIK MASADA OYUN KURAN ÜLKE OLDU”

Dünyada yaşanan gelişmelerin takip edildiğini, ülkemizin saygınlığının her geçen gün arttığını, gelecek yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olacağını söyleyen bir Cumhurbaşkanı’na sahip olduğumuzu vurgulayan Demiröz, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı da Türkiye ile Erdoğan’ın bitireceğini, Türkiye’nin artık üzerinde oyun oynanacak ülke olmaktan çıktığını ve masada oyun kurar ülke haline geldiğini bildirdi.

“AVRUPA SIKINTIDA”

Geçtiğimiz hafta gittikleri Hollanda izlenimlerinden bahsederek gerek ekonomik gerekse siyasi olarak Türkiye’nin Hollahda’dan daha iyi durumda olduğunu kaydeden Demiröz; “Onlar da çok sıkıntıda. Milli gelirleri yüksek bile olsa giderleri de yüksek. Onun için biz ne diyoruz, yaşanabilir bir ülke olan Türkiye, satın alma parametresiyle dünyanın 10. ülkesi. Yani gelirimize göre dünyada en iyi yaşanabilecek 10. ülke. Hamdolsun sıkıntılarımız yok değil mi var. Ama bugün her kişinin istediği şeyi sahada, pazarda bulabilme imkanı var. Avrupa bunu kaybetti. Kışa giriyoruz hepsi telaşta. Bu yılın sıkıntısı doğalgaz ve yakıt sıkıntısı. Ama Türkiye bu krizi öyle bir noktada durarak aştı ki inşallah biz bu sıkıntılardan zarar görmeyeceğiz. Dün bile enerji bakanlığımız Azeri gazının 2 katına çıkarılmasını sağladı.

“TÜRKİYESİZ AVRUPA OLMAZ”

Türkiye 54 yıldır Avrupa Birliği’ne alınmıyor. Alınmamasının nedenini herkes biliyor. Ama bilsinler ki Türkiyesiz Avrupa olmaz. Bizim ticaretimizin yüzde 50’si Avrupa ile. Bütün dünya buna şahit olduğu halde biz 54 yıldır Avrupa Birliği’ne alınmıyoruz. Bunun harici çeşitli ambargolar uyguluyorlar. Ama biz onlar bunu yaptığı süreçte kendi üretimimizi artırmış olduk. Türkiye şuanda ihracat merkezi olmak üzere. Çin’deki sıkıntılar ve Avrupa’nın içine düştüğü ekonomik buhran Türkiye’yi öne çıkardı. Üretimimiz artıyor. OSB’lerde bir karış toprak yok. Süratle OSB’ler ve Endüstriyel Sanayi Bölgeleri oluşturuyoruz.

“İŞSİZLİK YÜZDE 10’UN ALTINDA”

İstihdamımız, işsizlik yüzde 10’un altına düştü. Çok iyi bir gelişme. Öyle gözüküyor ki sanayicilerimiz bazen çalıştıracak işçi bulmakta zorluk çekiyor. Her ne kadar işsizlik var denilse bile gerçekten fabrikalarda işçi arayanlar bulamıyorlar. Yabancı çalıştırıyorlar. Yabancılar gelmiş ülkemize destek veriyorlar. Neden, çünkü kamuyu çok cazip hale getirdik ve herkeste masa başında devlette çalışma gibi bir hevesi var. Yoksa fabrikalarımızda çalışacak, istihdam talep eden işverenlerimiz çok. Benim çevremde, ailemde devlet memuru olan yok. Hiç özendirmiyorum. Özel sektör. Belki iki, üç yıl asgari ücretle çalışabilirsin ama işi öğrendikten sonra piyasada bir kalıp ustasının günlüğü bin lira. Varsa gönderin. Ama bunu anlatamıyoruz. İnsanlarımız iş beğenmek konusunda biraz nazlı. Lütfen hepimiz taşın altına koymamız lazım. Bu ülkenin kalkınmasında, üretmesinde, ihracatın artmasında kendi fedakarlık yapmamız lazım ve hep birlikte Türkiye’yi 2023, 2053, 2071’e kadar dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokmaya çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu, AB’ye girdiğinde toprak bütünlüğü olarak en büyük ülkelerden biri olacağını, bu nedenle AK Parti’ye desteğin devam etmesi gerektiğini anlatan Vedat Demiröz, muhalefetin 4 yıldır belediyelerde neler yaptığının görüldüğünü, sadece laf üretildiğini, belediyelerin yapacağı hizmetleri bile merkezi hükümetin yaptığını savundu.

Bütün dünyanın gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu, çevremizin düşmanlarca sarıldığını, Yunanistan’ın kendine çeki düzen vermesi gerektiğini ve artık eski Türkiye’nin olmadığını da anlatan Demiröz, önümüzdeki dönemde küçük esnaf ve işverene KOSGEB desteklerinin devam edeceğini, asgari ücretin hem işçiyi hem de işvereni koruyacak şekilde beklentinin de üzerinde belirleneceğini, yakın bir zamanda KGF aracılığıyla esnafa 50 milyarlık desteğin açıklanacağını söyledi.

EYT konusunda da bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilimize yapılması beklenen havaalanı ve demiryolu konusunda da açıklama yaptı. Vedat Demiröz, Türkiye’de havaalanı ihtiyacının karşılandığını, demiryolu yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini ve Çorum’un da 2023 demiryolu yatırım kapsamına alındığını kaydetti.

“ÇORUM 2023 HIZLI TREN YATIRIM PROGRAMINDA”

Demiröz, “Çok fazla alt yatırım yatırımlarını yol, tünel yatırımlarını gündeme getirmiyoruz. Artık daha fazla sosyal insanımıza dokunan rakamları koyuyoruz. Eğitime ve sağlığa. Demiryolu yatırımı süratle yapılmaya devam edecek. 2022’de başlayan yatırımlarda var. Ankara Polatlı İzmir yüksek hızlı tren demiryolu inşaatı başladı. Sakarya’dan giden İstanbul – Ankara Yüksek Hızlı Tren Demiryolu inşaatı başladı. Sivas ve daha ötesine kadar giden yüksek hızlı tren, kuzeyden güneye kadar giden demiryolu ki Çorum’da var bunların içinde. 2023 programın alındığını biliyorum. Demiryolu yatırımları 1, sulama ve baraj yatırımları 2, bunlarda hiç aksama olmayacak. Çünkü tarımda Avrupa’da birinci olsak da yine istenilen seviyede değiliz. Bunun için sulamaya hız veriyoruz. Çorum önümüzdeki yıl bu yatırım kapsamının içindedir. Havaalanı derseniz. Bakın Merzifon’a geldik çok yakındı. Havaalanları 26 tane idi. Şu anda 58’e ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı’nda ben gördüm. Her 100 kilometrede bir havaalanı var. Hatta birbiri ile çakışan çok havaalanı var. Ama inşallah bir gün gelecek. 2023’ten sonra Türkiye’nin ikinci hamlesinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çorum’a da bir havaalanı yaparız” dedi.

Konuşmanın ardından son olarak ise AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile birlikte İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir tarafından AK Parti’ye katılan Ortaköy Belediye Meclis Üyesi Vehbi Özdemircan’ın rozeti takıldı.

(Tugay GÖKTÜRK-Volkan SINAYUÇ)

